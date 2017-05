Goucha justifica-se após declarações sobre Fátima

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 16:55 Facebook

Manuel Luís Goucha afirmou que não acreditava nas aparições de Fátima. Apresentador justificou-se esta segunda-feira em direto, após onda de comentários no seu blogue.

Manuel Luís Goucha esteve na cobertura do primeiro dia da visita do Papa a Fátima, para a TVI, e afirmou, no seu blogue, que não acreditava nas aparições dos pastorinhos. As declarações do apresentador geraram uma onda de comentários, algumas de cariz agressivo, no seu blogue e a estrela da TVI sentiu necessidade de se justificar esta segunda-feira no programa de televisão que apresenta, o "Você na TV".

"Eu sou agnóstico. Agnóstico é aquele que não encontra na razão humana capacidade para discutir o que não dizível. Eu não discuto Deus, eu não discuto a fé. Enquanto o ateu recusa liminarmente todas estas coisas que nos podem remeter para o mistério, eu estou à procura do mistério e é isto que enriquece a minha vida", afirmou Goucha, que acrescentou estar incomodado com a situação.

O apresentador do "Você na TV" apontou o dedo aos cristãos hipócritas. "Eu não sou hipócrita. O Papa Francisco disse há dias que mais vale um ateu, que não sou, que um crente hipócrita. Eu respeito o outro e é assim que eu estou e estarei sempre, aqui e na minha vida. Quando fui para Fátima, fi-lo de coração aberto para os outros. Eu orgulho-me do meu trabalho na passada sexta-feira," afirmou.

Manuel Luís Goucha já tinha afirmado, no seu blogue, que a cobertura da visita do Papa tinha sido um trabalho desafiante e que respeitava todos aqueles que acreditam no milagre de Fátima.