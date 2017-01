Revista sugere mudança de visual a Trump, porque não consegue mudar o feitio

Ana Filipe Silveira Hoje às 20:49, atualizado às 20:51 Facebook

"Pena não podermos alterar a misoginia, a islamofobia, o conflito de interesses, a hipocrisia, as mentiras..." enumera a edição norte-americana da revista.

"Fizemos um makeover ao presidente Donald Trump. Porque alguém tinha de o fazer", disse a versão norte-americana da revista "GQ", depois de ter publicado um vídeo em que recorreu a um programa de edição para "melhorar" a imagem do chefe de Estado norte-americano.

O "cabelo ridículo", o "excesso de bronzeado", as "calças enrugadas", as "mangas das camisas compridas" e a "gravata monstruosa" são apenas algumas críticas apontadas pela publicação, que mostra como as esses "defeitos" podem ser corrigidos. "Pena não podermos alterar a misoginia, a islamofobia, o conflito de interesses, a hipocrisia, as mentiras..." enumera a revista.

Entre as milhares reações à brincadeira, encontra-se quem tenha achado piada à iniciativa da "GQ", quem tenha pedido para que se fosse ainda mais longe, mas também que a tenha criticado.