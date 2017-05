"Inspetor Max" regressou à TVI e veio para ficar

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:23 Facebook

O ator Fernando Luís desvendou que em breve vai voltar ao trabalho, para participar numa nova temporada de "Inspetor Max". A notícia foi dada numa altura em que o 11ª episódio (dos 26 que estão prontos para serem emitidos) foi exibido... há mais de um mês.

Doze anos depois, a TVI fez regressar ao pequeno ecrã a série "Inspetor Max", com uma sequela da história que narra agora as aventuras policiais caninas do filho de Max. Embora a produção se mantenha, atualmente, na gaveta da estação de Queluz de Baixo, a direção do canal já deu o aval para a produção de uma nova leva de episódios.

A revelação foi feita pelo ator principal da série, Fernando Luís, na sua conta oficial do Instagram. "Olá a todos. Como combinado, cá estou eu para vos dar novidades. Vamos começar a gravar mais uma temporada do 'Inspetor Max' muito em breve", escreveu o ator de 56 anos, que na série interpreta o inspetor da Polícia Judiciária Jorge Mendes.

Desta forma, a produção da Coral Europa vai avançar sem os espectadores da TVI terem assistido integralmente à terceira temporada. Até ao momento, apenas 11 dos 26 capítulos previstos foram para o ar. O primeiro episódio foi emitido na noite de 24 de dezembro de 2016, sendo o programa mais visto do dia com uma audiência superior a um milhão de espectadores. O último a ser visionado teve como título "Ver os Pássaros" e foi visto, no mesmo horário, no dia 15 de abril, por cerca de 800 mil pessoas.