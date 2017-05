Isabel dos Santos felicita Salvador Sobral

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 12:24 Facebook

Isabel dos Santos não deixou passar em claro a vitória de Salvador Sobral na Eurovisão e dedicou umas palavras ao cantor e a Portugal na sua conta do Instagram.

A par dos elogios do cantor brasileiro Caetano Veloso e da autora da saga "Harry Potter" J.K. Rowling ao intérprete Salvador Sobral, também Isabel dos Santos quis endereçar uma mensagem ao primeiro vencedor português do Festival Eurovisão da Canção.

Na sua conta oficial do Instagram, a filha de José Eduardo dos Santos, presidente de Angola, felicitou o nosso país e o cantor do tema vitorioso "Amar Pelos Dois" pelo triunfo obtido no sábado. "Parabéns, Portugal! well done Salvador!", escreveu este domingo uma das empresárias mais influentes de Angola e presidente do conselho de administração da petrolífera estatal daquele país Sonangol.

O sucesso de Salvador Sobral ultrapassou definitivamente as fronteiras de Portugal e, até, da Europa. Este domingo, a chegada do cantor de 27 anos ao Aeroporto de Lisboa foi de glória e digna de uma estrela da música internacional, com centenas de pessoas a aplaudirem o artista e a trautearem com emoção o refrão da canção.