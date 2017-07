Já há substitutos para Daniel Dae Kim e Grace Park em "Hawai: Força Especial"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 17:51, atualizado às 17:52 Facebook

A saída dos atores Daniel Dae Kim e Grace Park da série "Hawai: Força Especial" abriu duas vagas no elenco da produção da CBS. A estação de televisão foi célere a resolver o problema e já escolheu os substitutos do tenente Chin Ho Kelly e da detetive Kono Kalakaua.

O ator Beulah Koale e a atriz Meaghan Rath foram os escolhidos pela CBS para integrar o elenco de "Hawai: Força Especial", avança o "The Hollywood Reporter". A dupla de intérpretes vem assim substituir Kim e Park, que recusaram uma proposta salarial dez a 15 por cento inferior à dos colegas Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) e Scott Caan (Danny Williams), optando por abandonar a história.

Beulah Koale é neozelandês e ficou conhecido por protagonizar a série "The Last Saint", emitida na Nova Zelândia. O ator vai dar vida a Junior Reigns, um antigo Navy Seal que acaba de chegar de uma missão e pede trabalho a McGarrett.

Já Meaghan Rath é canadiana, fez parte do elenco da série "Being Human", emitida em Portugal pelo Syfy, e vai interpretar Tani Rey, nadadora-salvadora de uma piscina de um hotel, que McGarrett contrata depois de descobrir que, embora fosse uma das candidatas mais fortes, havia sido expulsa da academia de polícia.

Apesar de não ser uma cara nova, um dos atores residentes vai ver o protagonismo da sua personagem aumentar na oitava temporada da série. Trata-se de Ian Anthony Dale, que veste a pele de Adam Noshimuri, marido de Kono e filho de um ex-chefe da máfia japonesa, a Yakuza. Noshimuri vai deixar de ser uma personagem secundária para passar a integrar a força especial liderada por McGarrett.

Os dois novos membros do elenco confirmaram a notícia através do Instagram, com a publicação da mesma fotografia.

A oitava temporada de "Hawai: Força Especial" estreia-se nos Estados Unidos a 29 de setembro.