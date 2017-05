Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:39 Facebook

A quinta temporada da série "Orange is the new black" tem data de estreia agendada para nove de junho. A Netflix divulgou o primeiro trailer desta nova leva de episódios.

O trailer da quinta temporada da série "Orange Is The New Black" já foi divulgado e mostra um pouco do que se pode esperar da série da Netflix, com estreia agendada para 9 de junho. O final da quarta temporada ficou marcado por emoções de grande suspense e tragédia: A morte acidental de Poussey (Samira Waley) originou um motim na prisão de Litchfield e é na sequência deste acontecimento que será o foco do próximo conjunto de capítulos.

A ação destes novos 13 episódios decorrerá no espaço de três dias, facto que rompe com a tradição da trama, ao longo da qual a linha temporal tem sido vaga, para não referir o tempo que falta cumprir da pena de cada reclusa. "A quinta temporada será muito detalhada e muito intensa", diz Danielle Brooks, atriz que interpreta a personagem Taystee, à revista norte-americana "The Hollywood Reporter".

O grupo de presidiárias vai ter agora de lidar com a morte de Poussey, acontecimento que vai originar motins de maiores dimensões e manifestações contra os novos guardas da prisão. "Isto é guerra", conclui Danielle, à mesma publicação.

Taylor Schilling encabeça o elenco de "Orange Is The New Black", ao lado de nomes como Uzo Aduba, que ganhou um Emmy pelo desempenho nesta série, Kate Mulgrew, Natasha Lyonne ou Taryn Manning.

A trama estreou-se em 2013 e é um original do serviço de "streaming". Produzida pela Lionsgate TV e criada pelo argumentista e produtor Jenji Kohan, é a série mais vista de forma consistente da Netflix, dizem os produtores.