James Corden apresenta os Grammy Awards 2018

O canal norte-americano CBS anunciou que o humorista James Corden será o anfitrião da cerimónia que recompensa os melhores artistas da indústria musical.

O canal norte-americano CBS ,que transmite a cerimónia dos Grammys, escolheu o humorista britânico James Corden para ser o próximo anfitrião da edição de 2018 daquela cerimónia que premeia anualmente os melhores artistas da indústria musical.

O conhecido apresentador de "Carpool Karaoke", segmento do programa humorístico "The Late Late Show", exibido também na CBS, volta a repetir a proeza depois de conduzir a gala que decorreu no passado dia 12 de fevereiro deste ano. James Corden substituiu o rapper LL Cool J que apresentou o certame entre 2012 e 2016.

A 60.ª edição dos Grammys terá lugar no próximo dia 28 de janeiro de 2018, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, Estados Unidos. A cidade já não albergava o concurso desde 2003 sendo que nos últimos 14 anos, a cerimónia realizou-se no Staples Center, em Los Angeles (Estados Unidos).