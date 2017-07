Jennifer Aniston protagoniza nova série 13 anos após o fim de "Friends"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 12:12 Facebook

Mais de uma década depois do final de "Friends", Jennifer Aniston regressa à televisão para protagonizar uma série ao lado de Reese Witherspoon.

Jennifer Aniston, de 48 anos, e Reese Witherspoon, de 41, voltam a juntar-se para contracenar numa nova série. O guião da produção, que ainda não tem nome oficial, vai estar nas mãos do produtor de "House of Cards", Jay Carson. As duas atrizes vão ainda participar enquanto produtoras executivas ao lado de Steve Kloves.

Esta não será a primeira vez que Aniston e Witherspoon contracenam juntas, tendo em conta a participação da segunda num dos episódios da série "Friends", em 1994, no qual deu vida à irmã de Rachel, interpretada por Jennifer.

Em declarações à revista "Variety", Aniston revelou que "neste ponto da carreira" quer "fazer parte de histórias maravilhosas, com personagens emocionantes e simplesmente passar um bom tempo." A atriz refere também que este regresso à televisão se deve porque é lá "onde há trabalho" e "qualidade".

A série, que poderá ser emitida pela HBO ou Netflix, marca assim o retorno consistente da ex-mulher de Brad Pitt a este meio, depois do fim de "Friends", em 2004. Na série, o papel de Rachel, a que deu vida durante dez anos, valeu um Emmy à intérprete.