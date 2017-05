Joana Solnado vai estrear-se em novelas na SIC

Ana Filipe Silveira Hoje às 22:14 Facebook

A atriz, que pode ser vista em "Novo Mundo, uma produção da Globo que passa em Portugal, está de volta à ficção nacional. E pela primeira vez na SIC.

"Vai ser um regresso em grande, de acordo com a minha altura, mas sim, em grande, ainda por cima porque são os 25 anos da SIC". Foi desta forma bem disposta que Joana Solnado confirmou que vai integrar o próximo projeto de ficção da estação de Carnaxide.

A atriz preferiu não abrir mais o livro em relação à sua personagem, embora tenha sublinhado perante os jornalistas que "todas as personagens são desafiantes". "Estou muito contente por poder voltar ao meu país e poder trabalhar em Portugal. Já estou há três anos fora e voltar a poder trabalhar para o meu público é qualquer coisa de sensacional".

Joana Solnado agradeceu o "convite da SIC" e "o momento em que ele apareceu". "Não foi um namoro difícil, foi uma questão de timing. Na nossa carreira temos de fazer escolhas e temos de ser responsáveis por aquilo que escolhemos. Para podermos ser livres", sublinhou a atriz na passadeira vermelha que antecedeu os Globos de Ouro, que estão a decorrer esta noite de domingo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

O regresso da neta de Raul Solnado à ficção portuguesa acontece três anos depois de "Belmonte", a última produção em que participou, então na TVI.

A nova novela da SIC, que tem como nome provisório "Regresso", vai estrear-se em setembro, no lugar de "Amor Maior", e contará ainda no elenco com pesos pesados como Albano Jerónimo, Margarida Vila-Nova, Rita Blanco, Diana Chaves, Cláudia Vieira e João Reis.