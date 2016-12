Joaquim Monchique deixa "DDT" e entra Heitor Lourenço

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator vai abandonar o programa de humor da RTP1 para se dedicar às comemorações dos seus 30 anos de carreira.

Em 2017, Joaquim Monchique não estará no elenco de "Donos Disto Tudo", o programa de humor que a RTP1 emite atualmente aos sábados à noite. O ator terá de deixar o formato semanal para se dedicar em exclusivo às comemorações dos seus 30 anos de carreira. Para o seu lugar entrará Heitor Lourenço, que se juntará assim ao restante elenco fixo: Ana Bola, Manuel Marques, Eduardo Madeira a Joana Pais de Brito.

Monchique gravou esta semana o seu último episódio. "Tenho pena, mas não vou conseguir conciliar tudo", refere ao nosso jornal. Durante o próximo ano, vai estar em digressão com "GOD" e, em simultâneo, vai repor "Mais Respeito que Sou Tua Mãe", que se estreia em março no Casino Lisboa. Estas serão apenas duas das suas peças de maior sucesso junto do público e que o ator vai repor ao longo do ano de celebração.

Uma decisão tomada a pensar naqueles que o têm visto em palco. "Desde que fiz o 'Paranormal', em 2007, até 'GOD' tive dois milhões de espectadores em teatro", frisa o humorista. Recorde-se que "Paranormal", uma adaptação de um texto de Miguel Falabella na qual Monchique interpreta 16 personagens, foi àquela data o monólogo mais visto da história do teatro português.