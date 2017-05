Joaquim Monchique junta-se ao júri de "Got Talent Portugal"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:36, atualizado às 14:38 Facebook

Nas semifinais de "Got Talent Portugal", a mesa do júri passa a ser composta por quatro lugares. No próximo domingo será Joaquim Monchique a avaliar os talentos dos concorrentes do programa da RTP1.

O programa das noites de domingo da RTP1 "Got Talent Portugal" vai entrar numa nova fase, com os concorrentes a lutarem por um lugar na grande final. Em cada semifinal do "talent show", o júri vai ser reforçado com um nome ligado às artes. Joaquim Monchique é o primeiro a ocupar a quarta cadeira.

O ator, de 48 anos, junta-se a Manuel Moura dos Santos, Cuca Roseta e Pedro Tochas no programa do próximo domingo, 7 de maio. Esta será a primeira emissão em direto do formato apresentado por Sílvia Alberto e Pedro Fernandes, depois do acompanhamento das audições nos primeiros seis programas.

"Got Talent Portugal" tem perdido expressão na tabela das audiências. De acordo com os dados da GfK, empresa responsável pela audimetria em Portugal, o formato da RTP1 perdeu cerca de 400 mil espectadores nas suas últimas cinco edições. No segundo programa, exibido em 26 de março, o formato registou a melhor audiência, com 1 milhão e 188 mil espectadores. Na última emissão, a 23 de abril, o primeiro canal público já só agarrou cerca de 800 mil pessoas.