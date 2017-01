"Jornal 2" dedicado ao Brexit em direto na Casa da Música

Luís Alves Vicente Hoje às 14:36 Facebook

João Fernando Ramos vai conduzir esta quinta-feira uma emissão especial do "Jornal 2", a partir da Casa da Música, no Porto, que inaugura o Ano Britânico. O Brexit e a tomada de posse de Trump estarão em foco.

A edição desta quinta-feira do "Jornal 2", da RTP2, vai ser transmitida em direto a partir da Casa da Música, no Porto, com as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia a assumir grande parte da atualidade. O jornalista e pivô João Fernando Ramos entrevista o Ministro da Defesa, José Alberto Azeredo Lopes, a professora universitária Felisbela Lopes, e António Jorge Pacheco, diretor artístico e de educação da Casa da Música.

A escolha deste local para realizar a emissão em direto do "Jornal 2" coincide com a inauguração do Ano Britânico naquele espaço cultural, numa semana em que Theresa May procurou explicar os contornos e consequências do Brexit. "Entendemos que esta era a semana perfeita para fazermos um jornal fora, virado para este tema. É a semana, também, em que Donald Trump toma posse, o que poderá ser decisivo para o êxito do Brexit", começou por explicar ao nosso jornal João Fernando Ramos.

A relação destes assuntos com Portugal, como refere o apresentador do formato que começa às 21.30 horas na RTP2, também será focada. "É importante as pessoas verem que estes temas fazem parte da nossa vida. O Brexit pode ter um efeito muito grande na nossa economia. Temos a mais velha aliança do mundo com a Grã-Bretanha e temos fortes relações com os EUA. É importante o jornal explicar a atualidade de forma simples e muito direta, mas com argumentos bem fundamentados", reitera o jornalista.

O bloco informativo da RTP2 desta quinta-feira vai ainda pautar as notícias com a construção de um violino, que será feita a partir de um ateliê nas instalações da Casa da Música. De resto, "noticiário será feito ao longo do espaço, como um visita guiada".

A aposta em transmitir telejornais fora do estúdio tem sido recorrente por parte dos responsáveis pelo segundo canal do estação pública, como aconteceu, por exemplo, durante três vezes em 2016: na Feira do Livro em Lisboa, na serra da Lousã e no Porto Innovation Hub.