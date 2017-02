Jornal confunde Alec Baldwin com Donald Trump

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:27, atualizado às 13:28 Facebook

A sátira que o ator norte-americano faz ao presidente dos Estados Unidos no programa "Saturday Night Live" confundiu o jornal "El Nacional", da República Dominicana.

Uma imagem que deveria ser a de Donald Trump ao lado de uma outra do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pretendia ilustrar uma notícia sobre a posição do presidente dos Estados Unidos face à política de colonatos de Israel. Mas o jornal "El Nacional", da República Dominicana, não publicou uma imagem do líder norte-americano, mas sim a de Alex Baldwin.

O ator tem um segmento de sátira a Trump no programa "Saturday Night Live", da NBC, onde veste a pele de uma personagem a que chama de Drumpf. A imitação já levou o presidente norte-americano a afirmar que Baldwin "não tem piada", ao que este retorquiu com sugestões para o seu mandato.

"O El Nacional publicou na sexta-feira uma fotografia do ator Alec Baldwin, que imita num programa de televisão o presidente dos Estados Unidos. A fotografia foi enviada nesse dia pela Associated Press (AP) como nome do ator e a informação sobre o programa, mas foi publicada como se fosse de Trump, situação que passou despercebida a todos os que editaram a página 19", explicou a publicação em comunicado, acrescentando um pedido de desculpas "aos leitores e a todos os que se sentiram afetados".