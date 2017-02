Mãe de Maddie concorre ao "Britain's Got Talent"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:09 Facebook

A mãe de Madeleine McCann integra um grupo coral composto por familiares de pessoas desaparecidas. O programa deverá ir para o ar no canal inglês ITV em maio, coincidindo com os dez aos do desaparecimento da jovem na Praia da Luz, no Algarve.

Kate McCann integra o The Missing People Choir, grupo coral composto por familiares de pessoas desaparecidas e um dos concorrentes ao programa de caça talentos "Britain's Got Talent". De acordo com a imprensa britânica, a audição para o formato aconteceu no passado domingo e deverá ser emitida pelo canal ITV em maio. Fará exatamente no dia 3 deste mês dez anos que Madeleine McCann, a filha de Kate e Gerry McCann, desapareceu na Praia da Luz, no Algarve. Tinha na altura quatro anos e o caso está por resolver.

De acordo com o "The Sun", Kate McCann e o grupo, de que é mentora, interpretaram o tema "I Miss You" e em palco foram projetadas imagens de algumas das pessoas desaparecidas. O jornal avança ainda que Amanda Holden e Alesha Dixon, duas das juradas ao lado de Simon Cowell e David Walliams, ficaram "particularmente emocionadas" com a atuação. "Elas disseram que o grupo é uma inspiração. O grupo afirmou que só atuaram juntos sete vezes", conta ao "The Sun" uma das pessoas que esteve na audiência.

As audições para a 11ª temporada do formato aconteceram no The Palladium, em Londres.

Os McCann perderam esta semana o recurso no Supremo Tribunal de Justiça contra o ex-inspetor da PJ Gonçalo Amaral. Em causa, uma decisão do Tribunal da Relação, de abril do ano passado, que tinha considerado que Amaral agiu "licitamente" ao escrever no seu livro "A Verdade da Mentira".