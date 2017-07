Katy Perry apresenta os MTV Video Music Awards

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:50 Facebook

A cantora norte-americana Katy Perry vai ser a anfitriã da cerimónia que premeia os melhores videoclipes do ano. Os VMA's, como são conhecidos, realizam-se no dia 27 de agosto, na Califórnia, e, para além de apresentar, Katy Perry vai também atuar.

A noite de 27 de agosto tem tudo para ser memorável para Katy Perry. Além de apresentar e atuar na cerimónia, a cantora está nomeada em cinco categorias: Melhor Direção de Arte por "Bon Appetit", Melhor Colaboração pelo tema "Feels", de Calvin Harris, no qual também participam Pharrell Williams e Big Sean, Melhor Vídeo Pop, Melhor Realização e Melhores Efeitos Visuais com "Chayned to the Rhythm".

Na sua conta de Instagram, a intérprete de "I Kissed a Girl" publicou o vídeo promocional da entrega de prémios, no qual aparece vestida de astronauta, numa alusão ao formato dos troféus entregues aos vencedores, os famosos "Moonman".

"Tenho estado a treinar com a MTV em gravidade zero, comido gelado de astronauta e estou num grupo de mensagens com Buzz Aldrin (ex-astronauta) e Neil deGrasse Tyson (astrofísico). Que venha 27 de agosto, estarei pronta para ser a vossa Moonwoman ["mulher da lua", em português]! Preparem-se para o impacto, miúdos", pode ler-se na publicação.

Esta não será uma experiência nova para a artista, que em 2008 e 2009 já tinha apresentado os European Music Awards da MTV, em Liverpool e Berlim, respetivamente.

O "rapper" Kendrick Lamar lidera a tabela das nomeações, com oito, seguido por Katy Perry e The Weeknd, cada um com cinco. A cerimónia realiza-se desde 1984 e vai ter lugar no The Forum, em Inglewood, nos arredores de Los Angeles.