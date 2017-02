Lauren Graham em nova comédia da Fox

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:18 Facebook

A atriz de "Gilmore Girls" será protagonista de "Linda From HR", comédia sobre a vida monótona de uma funcionária do departamento de recursos humanos de uma empresa.

"Linda From HR" é uma das próximas apostas da Fox, que chamou a coprotagonista de "Gilmore Girls" para o principal papel. Lauren Graham interpretará a funcionária do departamento de recursos de uma empresa, cuja vida aborrecida sofre uma reviravolta inesperada e perigosa.

Esta comédia ainda não tem data de estreia. De acordo com o "The Hollywood Reporter". Geoff Barbanell e Itai Grunfeld, argumentistas da série da Disney "Wasabi Warriors", vão escrever o episódio piloto e serão produtores executivos da série ao lado de Aaron Kaplan, Tracy Katsky e Dana Honor, da Kapital Entertainment. Marc Buckland (de "Powerless" e da recente "Santa Clarita Diet") terá a seu cargo da realização do primeiro episódio.

"Linda From HR" assinalará o regresso de Lauren Graham ao elenco fixo de uma série desde "Parenthood" (2010-2015) e o recente "revival" da Netflix "Gilmore Girls: A Year in the Life".