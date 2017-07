Leonardo DiCaprio vai produzir nova série da National Geographic

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 15:12, atualizado às 16:25 Facebook

Leonardo DiCaprio parece ter gostado de trabalhar atrás das câmaras. Vai voltar a fazê-lo, desta vez em parceria com a National Geographic. O ator vai ajudar a contar a história das origens do programa espacial norte-americano, a partir da adaptação do livro "The Right Stuff", de Tom Wolfe.

A obra conta a história dos primeiros astronautas a testar o programa espacial norte-americano e já foi adaptada para o cinema em 1983. A produtora de DiCaprio, a Appian Way Productions, associou-se à Warner Horizon Scripted Television e será responsável pelo projeto televisivo.

A série vai ser emitida na National Geographic e conta ainda com a escrita e produção executiva de Will Staples, responsável pelo argumento do famoso videojogo e simulador de guerra "Call Of Duty".

De acordo com o Deadline, site especializado em cinema e televisão, a série vai basear-se no livro de Tom Wolfe para "ponto de partida" e, a cada temporada, contar uma nova história sobre o espaço.

"The Right Stuff" ainda não tem data de estreia e vai ser a segunda colaboração do vencedor do Óscar de melhor ator em 2016, pelo filme "The Revenant", com a National Geographic. DiCaprio já tinha produzido o documentário "Before The Flood", centrado nas alterações climáticas e nos seus efeitos no ambiente e na sociedade.