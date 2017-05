Luís Franco-Bastos regressa à SIC para fazer rir nos Globos de Ouro

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 12:58 Facebook

O comediante volta a fazer parte da equipa dos Globos de Ouro, depois de se ter estreado na última edição. Luís Franco-Bastos será o responsável pelos "sketches" que vão acontecer durante a gala.

Luís Franco-Bastos vai voltar à televisão, pela mão da SIC. O humorista volta a marcar presença na gala de entrega dos Globos de Ouro para assinar os momentos de humor que acontecem no decorrer da cerimónia.

Esta será a segunda vez que Luís Franco-Bastos vai subir, nesta condição, ao palco do Coliseu dos Recreios. O anúncio foi feito pelo próprio na sua página oficial do Facebook, com o sentido de humor que lhe é característico. "As grandes empresas tendem a aprender com os erros do passado. Não é o caso da SIC", brinca.

Paralelamente, o comediante tem em cena o espetáculo "A Voz da Razão", cuja última representação acontece no próximo dia 16 no Teatro Tivoli, em Lisboa. Pertence também à equipa que assegura a emissão no horário da tarde da rádio Mega Hits, com o espaço humorístico "Só Que Não".

A 22ª edição dos Globos de Ouro está marcada para dia 21 do presente mês e tem lugar, como já é recorrente, no Coliseu dos Recreios. Pela primeira vez, a apresentação da gala está a cargo de João Manzarra, que sucede a Bárbara Guimarães, a cara do evento nos últimos dez anos.