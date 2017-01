Luís Proença e Gabriela Sobral na direção de programas da SIC

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:06 Facebook

O jornalista e a até agora diretora de conteúdos do canal de Carnaxide assumem o cargo de diretores de programas.

A SIC anunciou esta tarde em comunicado os nomes de Luís Proença e Gabriela Sobral para liderar a direção de programas da estação. O jornalista e a até agora diretora de conteúdos assumem funções a 6 de março.

"Os dois novos diretores de programas serão responsáveis pela conceção, desenvolvimento, produção, programação e gestão de todos os conteúdos de entretenimento e ficção televisivos do Grupo. Terão ainda de assegurar a qualidade dos programas que a estação emite e focar-se na eficácia da programação", lê-se na nota.

Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo IMPRESA, refere estar "certo" que Proença e Sobral "serão bem-sucedidos". "Pelo zelo e competência que têm demonstrado ao longo do seu percurso profissional, pelo seu profundo conhecimento da atividade televisiva, pela sua entrega à causa SIC e porque todos estaremos disponíveis para os ajudar neste seu novo desafio, a começar por mim", justifica.

Luís Proença, pós-graduado em Jornalismo pelo ISCTE e ESCS, tornou-se jornalista em 1989 na TSF, onde foi editor e repórter, chefe de redação e diretor-adjunto. Colaborou no semanário Expresso e no jornal Público e foi membro fundador da SIC Notícias, enquanto editor-chefe. Ingressou mais tarde na direção de programas da Antena 1, tendo sido consultor na RTP. Integrou a direção de programas da SIC em 2008 como diretor-adjunto, desempenhando as funções de diretor de antena, gestão de programação e projetos Novas Plataformas do canal nos últimos seis anos, avança o comunicado.

Gabriela Sobral frequentou o curso da Federação Portuguesa de Cinema e o curso de Produção e Realização da RTP, Trabalhou entre 1988 e 1998 em várias empresas de conteúdos televisivos como produtora executiva e nesse último ano assessorou o diretor de programas da RTP na área dos conteúdos. Em 1999, assume a direção de produção e ficção da TVI, onde desempenhou funções durante 11 anos. Integrou a direção de programas da SIC em 2010, primeiro como diretora de produção e coordenação de projetos e no último ano como diretora de conteúdos, explica ainda a mesma nota.