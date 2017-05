Masterchef Celebridades já tem data de estreia

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:32 Facebook

O novo programa da TVI, que vai juntar famosos em várias provas de culinária, estreia-se no dia 20 deste mês.

Afonso Vilela, Bibá Pitta, César Peixoto, Gany Ferreira, Isaac Alfaiate, Margarida Rebelo Pinto, Naide Gomes, Pedro Górgia, Sara Prata, Sílvia Rizzo e Vanda Miranda já mostraram o que valem, mas os portugueses só vão começar a saborear o momento a partir de dia 20, quando se estrear a primeira edição VIP do formato em Portugal.

O concurso, produzido pela Shine Ibéria e apresentado por Leonor Poeiras, vai contar com a avaliação de três conhecidos chefs nacionais: o chef Kiko Martins, responsável pelo restaurante "A Cevicheria", o chef Miguel Rocha Vieira, da Fortaleza do Guincho, e o chef Rui Paula, vencedor de uma estrela Michelin com a casa de Chá da Boa Nova.

A TVI reforça assim a sua aposta na culinária para as noites de fim de semana, uma vez que que aos domingos conta com o programa "Pesadelo na Cozinha", com Ljubomir Stanisic, campeão de audiências desde a estreia.