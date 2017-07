Lisboa é a cidade escolhida para o Festival Eurovisão da Canção

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:39, atualizado às 11:52 Facebook

Lisboa é a cidade escolhida para pano de fundo da edição do Festival Eurovisão da Canção do próximo ano, a primeira a realizar-se em Portugal. O palco escolhido pela RTP e pela União Europeia de Radiodifusão é o Meo Arena, tal como o JN já tinha escrito em maio.

Será na maior sala de espetáculos do nosso país que o certame de música vai acontecer, em abril de 2018. A notícia deverá ser confirmada na tarde desta terça-feira, numa conferência de imprensa da RTP, em que a televisão pública deverá anunciar a logística, os custos da operação e pormenores sobre o Festival RTP da Canção.

Recorde-se que, no final de maio, o presidente do operador público, Gonçalo Reis, tinha dito, ao JN, estar "tudo em aberto", inclusivamente "a descentralização do festival", abrindo assim a hipótese do festival da canção da RTP se realizar-se no Norte, ficando a Eurovisão em Lisboa, como sempre defendeu a organização internacional.

"A RTP já demonstrou ter uma grande capacidade de organização e equipas muito criativas e tenho a certeza de que vamos ser capazes de organizar um grande festival", disse na altura o gestor.

Desde a vitória de Salvador Sobral em Ucrânia, que abriu caminho à organização portuguesa, outros municípios manifestaram a sua disponibilidade para acolher o Eurofestival, casos de Espinho, Matosinhos, Santa Maria da Feira, Guimarães e Portimão.