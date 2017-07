Morreu o ator e argumentista norte-americano Sam Shepard

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:57 Facebook

Sam Shepard tinha 73 anos e morreu na sua casa no Kentucky, nos Estados Unidos. O ator e argumentista sofria de esclerose lateral amiotrófica.

O mundo das artes está mais pobre. Sam Shepard morreu na passada quinta-feira, dia 27 de julho, aos 73 anos, na sua casa no Kentucky, nos Estados Unidos. De acordo com um porta-voz da família, o ator e argumentista não resistiu a complicações resultantes de uma esclerose lateral amiotrófica.

Shepard ficou conhecido do grande público como ator em filmes como "Cercados" (2001) e "Os Eleitos" (1983). A sua interpretação neste último valeu-lhe uma nomeação para o Óscar de Melhor Ator Secundário.

Foi, no entanto, como argumentista que deixou a sua maior marca, chegando a vencer o prémio Pulitzer de Teatro em 1979 pela peça "Buried Chield" (adaptada ao cinema em 2016 com realização de David Horn).

O seu mais recente trabalho foi para a série da Netflix "Bloodline", no papel de Robert Rayburn, e no filme "Never Here", de Camille Thoman, um "thriller" exibido em junho no festival de Los Angeles.