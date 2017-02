NBC compra Euronews e chama-lhe Euronews NBC

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:25 Facebook

A cadeia de televisão norte-americana adquiriu 25 por cento da europeia por 28 milhões de euros. Agora, o canal informativo chama-se Euronews NBC.

A aquisição de 25 por cento da Euronews pela NBC resulta, à partida, na alteração do nome do canal de informação europeu para Euronews NBC. A cadeia de televisão norte-americana passa assim a ser o seu segundo maior acionista, logo a seguir ao magnata Naguib Sawiris, que possui 53% das ações.

A participação no capital permitirá ao grupo norte-americano "continuar a consolidar o sucesso que a Euronews obteve até aqui", diz Andy Lack, presidente do conselho de administração do NBC News Group, numa nota interna a que a Agence France-Presse teve acesso.

Ao negócio de 30 milhões de dólares, qualquer coisa como 28 milhões de euros, junta-se a nomeação de Noah Oppenheim como presidente da NBC News. Oppenheim substituirá Deborah Turness, por sua vez nomeado o primeiro presidente da NBC News International, entidade criada para gerir o canal a nível internacional.

"Ao juntarmos forças com a Euronews e com os seus quase 500 jornalistas, a audiência dos nossos canais televisivos, da MSNBC e das nossas plataformas online beneficiará de novas e reforçadas capacidades de recolha de informação", justifica Andy Lack. O "novo" canal alcançará quase 300 milhões de novas residências em 13 países na Europa, África e Médio Oriente, o que lhe permitirá concorrer com a CNN.

Além da NBC e de Naguib Sawiris, a Euronews NBC detém participações de mais de 20 canais públicos europeus, entre os quais a RTP.