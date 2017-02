Netflix cria série ao estilo de "A Guerra dos Tronos"

Luís Alves Vicente Hoje às 11:10 Facebook

"Castlevania" é uma série de animação com linguagem e imagens explícitas, que deve chegar à Netflix no último trimestre do ano. A produção é inspirada no jogo de vídeo homónimo, lançado em 1989.

A Netflix parece não abrandar na produção de conteúdo original e desta vez vai lançar uma série de animação para adultos inspirada no jogo de vídeo "Castlevania", com um tipo de linguagem e cenas semelhantes aos retratados em "A Guerra dos Tronos." Ainda sem data de estreia, esta aposta da empresa liderada por Reed Hastings deve chegar ao ecrã no final do ano.

Adi Shankar, um dos produtores, revelou que o projeto vai ser tão explícito quando "A Guerra dos Tronos": "Isto vai ser uma "Castlevania" feita muito ao estilo de "A Guerra dos Tronos". Vai ter uma bolinha vermelha muito grande." "[Vai ser a] primeira série norte-americana animada para adultos," assegurou Shankar, demarcando-se de séries como "Family Guy" ou "BoJack Horseman".

Com pouca informação disponível, sabe-se ainda que a temporada de estreia vai estar dividida por partes, com a primeira a ter quatro episódios de 30 minutos cada um. A série vai, pelo menos como ponto de partida, ser fiel ao jogo homónimo, focando-se no último sobrevivente do clã Belmont, que tenta salvar a Europa do vilão Vlad Dracula Tepe.

"Castlevania III: Dracula's Curse", a versão do jogo em que se inspira a série, foi lançado em 1989, no Japão, pela Konami, e chegou aos Estados Unidos no ano seguinte.