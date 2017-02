Nova série junta universos de J. J. Abrams e Stephen King

Luís Alves Vicente Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

"Castle Rock", a nova série da plataforma de "streaming" Hulu, inspira-se no lugar fictício mencionado várias vezes na obra de Stephen King e terá J. J. Abrams como produtor.

"Castle Rock" é o nome da produção original encomendada pela Hulu, plataforma de transmissão de conteúdos em "streaming", baseada na cidade criada por Stephen King em vários dos seus livros. O galardoado J. J. Abrams fará também parte da série, que ainda não tem data de estreia avançada nem elenco definido, no papel de produtor.

A série vai buscar o nome ao lugar criado por William Golding em "O Deus das Moscas", em 1954, e recorrentemente referenciado, desde então, por Stephen King ao longo das suas obras. Esta misteriosa montanha fictícia foi usada pela primeira vez por King em 1979, no livro "A Zona Morta" e continua a fazer parte do imaginário do escritor, que o voltou a usar em 2014.

"Castle Rock", que segundo o site especializado "The Hollywood Reporter" terá personagens e enredos diferentes em cada episódio - podendo estes misturar-se entre si a dada altura - já tem um "teaser", que, como é tradição, pouco revela sobre o projeto, despertando apenas a curiosidade do telespetador.

Stephen King volta assim a trabalhar com a plataforma Hulu. A minissérie "11.22.63", protagonizada pelo ator James Franco e que aborda o assassinato de John F. Kennedy, foi a mais recente parceria entre os dois.