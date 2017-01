Novas imagens de "The Walking Dead"

Ana Filipe Silveira Hoje às 20:58 Facebook

A história de mortos-vivos regressa a Portugal, através do canal Fox, a 13 de fevereiro. "O Rick quer justiça, não um derramamento de sangue", diz Andrew Lincoln sobre a segunda parte da sétima temporada da série.

A segunda parte da sétima temporada da série tem regresso marcado ao ecrã da Fox em Portugal na madrugada de 13 de fevereiro, cerca de duas horas depois da sua estreia na TV norte-americana. Para aguçar ainda mais o apetite para o novo conjunto de episódios, o canal AMC, no qual "The Walking Dead" é emitido nos EUA, divulgou um conjunto de novas imagens do capítulo que se estreia nesse dia.

As fotografias mostram Rick e o grupo de sobreviventes reunidos em Hilltop, onde deverão preparar a sua retaliação contra Negan. Em entrevista, o ator que veste a pele da personagem principal adiantou que esta "quer justiça, não um derramamento de sangue". "Mais do que querermos ver um embate entre Negan e Rick, queremos que a audiência deseje mais do que isso", explicou.

A continuação da temporada promete, ainda assim, iguais níveis de violência, disseram já o "showrunner" Scott Gamble e o produtor executivo Greg Nicotero, defendendo-se das críticas que apontam a série como sendo demasiado agressiva. "A violência teve uma razão de ser. Os horrores que aconteceram com as personagens foi específico para o começo de uma nova história", disse Gamble.

"A violência faz parte da nossa bíblia, de como contar a nossa história. (...) Nós nunca vamos recuar. Há uma clara diferença entre a violência contra zombies e a violência contra humanos, mas tudo isso faz parte da nossa história", acrescentou Nicotero.