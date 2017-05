Ana Filipe Silveira Hoje às 16:43, atualizado às 16:45 Facebook

Salvador Sobral, representante português na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, fez o seu primeiro ensaio em Kiev, onde chegou este domingo.

Depois da chegada apoteótica de Salvador Sobral à Ucrânia, país anfitrião do festival, o cantor fez o seu primeiro ensaio. Nos comentários do vídeo é visível o alcance mundial do tema "Amar Pelos Dois" e há quem sugira Portugal como o anfitrião do ano que vem do Festival Eurovisão da Canção, assumindo que Salvador Sobral vence a edição deste ano. O ensaio foi bastante aplaudido pelos presentes, que mostraram a sua apreciação.

Salvador Sobral aterrou ontem em Kiev e a sua chegada não podia ter sido mais gloriosa. O cantor marcou presença no evento de abertura do festival e percorreu a passadeira vermelha com a irmã, Luísa Sobral, que assegurou os primeiros ensaios técnicos.

O representante português atua esta terça-feira na semifinal e é apontado como um dos favoritos. O tema que Salvador vai interpretar é da autoria de Luísa Sobral e tem recebido inúmeros elogios.

A primeira semifinal realiza-se amanhã, terça-feira, e a segunda na quinta-feira. A final está agendada para sábado. O certame é emitido em direto pela RTP1.