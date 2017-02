"A Teoria do Big Bang" em Lego

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:10 Facebook

O elenco da série "A Teoria do Big Bang" surge em peças Lego para ajudar a promover o filme "Lego Batman", que se estreia em Portugal no próximo dia 16.

São dois vídeos em que o elenco da série da CBS foi transformada em Lego. Em casa, as personagens em peças recebem Batman, naquela que é uma ação de promoção ao filme "Lego Batman", que se estreia em Portugal no próximo dia 16.

A junção dos dois universos foi feita pela Warner Bros. TV e não deixou nada ao acaso. Das caixas de comida chinesa na mesa de centro à estante com livros, passando pelo quadro magnético, pelo telescópio ou pelos globos, a reprodução é fiel ao universo de "A Teoria do Big Bang".

E nem Batman conseguiu fazer com que Sheldon (Jim Parsons) deixasse o seu lugar de eleição. Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco) e Bernadette (Melissa Rauch), entre outros, também lá estão.

Will Arnett é o ator que dá voz ao super-herói na longa-metragem de Chris McKay, e também nestas pequenas filmagens.

Esta não é a primeira vez que a Lego se junta ao universo televisivo. Em 2014, a propósito do 550º episódio de "Os Simpsons" mostrou a família amarela e a cidade de Springfield feita de peças do jogo.

Já em outubro do ano passado, um internauta recriou da mesma forma a famosa cena de "The Walking Dead" em que a personagem do vilão Negan (interpretada por Jeffrey Dean Morgan) assassina Abraham (Michael Cudlitz) e Glenn (Steven Yeun).