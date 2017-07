Ana Filipe Silveira Hoje às 18:42 Facebook

Explosões, tiros e machadadas, discussões e lutas sangrentas pelo poder e pela sobrevivência. Nada disto está a incomodar os fãs de "The Walking Dead". Já não se pode dizer o mesmo da imagem de Rick, personagem central da série, que num trailer da próxima temporada surge deitado numa cama e com longas barbas brancas.

O trailer com cerca de cinco minutos, que o AMC apresentou na passada sexta-feira, dia 21, no Comic-Con Internacional de San Diego, termina com um grande plano de Rick, interpretado por Andrew Lincoln, deitado numa cama e com barbas brancas. A imagem assemelha-se àquela que, no início da primeira temporada da história apocalíptica, serviu de apresentação a esta personagem.

Nessa altura, Rick estava internado no hospital e tinha acabado de acordar, para logo a seguir descobrir que o mundo tinha sido dominado por mortos-vivos. Os espectadores acreditam que a semelhança entre as duas filmagens pode significar que tudo o que se passou entretanto não terá passado de um sonho. E não estão satisfeitos.

Será, no entanto, pouco provável que a explicação passe por aí. "The Walking Dead" é baseada na banda desenhada de Robert Kirkman e nesta existe um salto temporal. Acontece quando Rick e o seu grupo consegue estabilizar e iniciar uma nova era, longe de zombies.

Seja como for, Kirkman já fez saber que o protagonista "não vai sobreviver" até ao final da trama.

A oitava temporada, composta por 16 episódios, será dividida, como habitual em todas as épocas, em duas partes. A primeira tem estreia mundial agendada para 23 de outubro e a segunda pode ser vista a partir de fevereiro de 2018.