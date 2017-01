Os fãs queriam mas "Feud" não será sobre Taylor Swift e Katy Perry

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:24, atualizado às 11:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os fãs suplicaram, mas Ryan Murphy não vai centrar a nova trama do canal FX na rivalidade entre as cantoras Taylor Swift e Katy Perry. A primeira temporada de "Feud" será, sim, sobre as atrizes Joan Crawford e Bette Davis.

Durante a conferência de imprensa da Television Critics Association, Ryan Murphy terminou com todos os rumores que davam conta que a relação entre as cantoras Taylor Swift e Katy Perry vai alimentar uma segunda temporada de "Feud". Esta série antológica sobre rivalidades do domínio público estreia-se a cinco de março nos EUA, no canal por cabo FX, e Bette Davis e Joan Crawford são as duas únicas personalidades do mundo do espetáculo nos EUA visadas.

"Não iremos fazer outra história sobre Hollywood", explicou aos jornalistas presentes no evento o guionista responsável por "Glee", "American Horry Story", "Screem Queens" ou "Nip/Tuck".

A primeira temporada de "Feud" centrar-se-á na rivalidade entre Crawford e Davis quando contracenaram no clássico cinematográfico de 1962 "Que Teria Acontecido a Baby Jane?", de Robert Aldrich. Para interpretar o papel de Bette Davis, Murphy foi buscar a atriz Susan Sarandon. Jessica Lange, que já participou na série "American Horry Story", será responsável por reencarnar Joan Crawford.

A esse propósito, Lange explicou que esta primeira temporada da série será um "microcosmos do que aconteceu às mulheres que envelheceram e que se tornam invisíveis, pouco atraentes e indesejáveis". Já Murphy salientou que abordará "a vida trágica" destas duas atrizes icónicas do cinema norte-americano.