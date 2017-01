Paris Jackson estreia-se como atriz em série musical de Lee Daniels

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:14 Facebook

A filha de Michael Jackson participa em "Star". Esta série, do mesmo criador de "Empire", deverá chegar à Fox Life portuguesa em abril.

A estreia de Paris Jackson na ficção acontecerá com "Star", série da Fox cuja primeira temporada já está em exibição nos Estados Unidos e com chegada prevista ao nosso país, através da Fox Life, para abril. De acordo com comunicado do canal, a jovem de 18 anos interpretará a "super chique, cheia de estilo e intimidante guru dos media sociais" Rachel Wells.

A história desta criação de Lee Daniels, o mesmo de "Empire", segue três cantoras que ambicionam o estrelato, à medida que navegam pelo complicado mundo do negócio da música nos EUA.

Star (Jude Demorest) é uma jovem mulher que cresceu dentro do sistema norte-americano de adoção e que, um dia, decide tomar controlo do seu destino. Com a irmã Simone (Brittany O"Grady) e a amiga Alexandra (Ryan Destiny), forma um trio que inicia a jornada que, esperam, as levará a tornarem-se superestrelas musicais.

A primeira temporada é composta por 13 episódios e conta com participações de Queen Latifah, Benjamin Bratt ou Lenny Kravitz.