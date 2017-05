Pedro Granger: "Não há ninguém como eu para apresentar a Eurovisão"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Apresentador afirmou, em exclusivo ao JN, que não há outro apresentador que vibre mais com a Eurovisão do que ele. No entanto reconhece que há outras pessoas com capacidade para apresentar o evento.

"Amava apresentar a Eurovisão. Apaixonei-me pelo Festival em 1991, amo aquele evento, as pessoas sabem como eu vibro e sempre disse que o sonho da minha vida era apresenta-lo", referiu Pedro Granger, quando questionado sobre a possibilidade de apresentar o Festival da Eurovisão em 2018.

Regressado de Kiev, após a vitória de Salvador Sobral no Festival da Eurovisão, Pedro Granger falou, em exclusivo ao Jornal de Noticias, da paixão pelo Festival da Eurovisão, afirmando que é o apresentador que mais sente a Eurovisão. "Com tanto amor e com tanta alegria pelo Festival não há ninguém como eu para o apresentar. Tenho qualidade enquanto apresentador e tenho a paixão que um fã tem. Mas não sou a última bolacha do pacote, tenho de ser realista e saber que há outras pessoas com qualidade para o fazer", disse numa altura em que vários nomes são apontados como possíveis apresentadores.

Desde que começou a colaborar com a RTP que o apresentador tem o objetivo de apresentar o evento. "Quando fui para a RTP, os meus sonhos eram apresentar o Festival da Canção, comentar a Eurovisão e apresentá-la. Já só falta o último ", referiu.

O país vencedor da Eurovisão fica com a organização do evento no ano seguinte e o local que deve acolher o festival em 2018, em Portugal, tem sido um assunto muito discutido, com a organização a sugerir o MEO Arena, em Lisboa. O ator não tem dúvidas. "MEO Arena, claro. Foram sete anos a ir à Eurovisão e conheço toda a logística necessária. O MEO Arena tem a FIL ao lado, onde se pode fazer o "Press Center". Se há outras hipóteses, há, mas aquela é a que oferece melhores condições, até no que toca a transportes", referiu.