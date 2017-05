"Pesadelo na Cozinha" baixa nas audiências, mas mantém liderança

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:05 Facebook

O programa de sucesso dos domingos à noite, na TVI, teve uma quebra nas audiências, mas ainda assim venceu distanciado de "Got Talent Portugal", da RTP1, e "Just Duet", da SIC.

O programa de Ljubomir Stanisic obteve este domingo 33,2% de quota de mercado, correspondente a cerca de um milhão e 400 mil espectadores. O 9ª programa de "Pesadelo na Cozinha" conquistou assim o primeiro lugar nas audiências, como já é hábito desde a estreia.

Apesar de ter sido o mais visto do dia, o programa de sucesso da TVI teve uma quebra nas audiências em relação à emissão anterior. Se no 8º programa obteve cerca de 1 milhão e 600 mil espectadores, que corresponde a cerca de 37% de quota de mercado, o melhor resultado até agora, na emissão deste domingo o formato de Ljubomir perdeu em média cerca de 180 mil espectadores. As nove emissões de "Pesadelo na Cozinha" obteve em média cerca de um milhão e 440 mil espectadores.

O "Got Talent Portugal", da RTP1, na sua primeira gala em direto, conquistou a 5ª posição nos programas mais vistos do dia, com 665 mil espectadores, correspondentes a 16% de quota de mercado. Já o programa da SIC "Just Duet" conquistou a 12ª posição dos mais vistos do dia, com cerca de 440 mil espectadores, que corresponde a cerca de 10% de quota de mercado.

Quem se seguiu a "Pesadelo na Cozinha", nos mais vistos de domingo foi a novela da SIC "Amor Maior", que durante os 15 minutos de emissão conseguiu agarrar cerca de um milhão de espectadores, correspondentes a 25% de quota de mercado, que assim assumiu a 2ª posição dos mais vistos do dia.