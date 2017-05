O próximo "Pesadelo na Cozinha" é no Seixal

Nuno Azinheira Hoje às 16:18, atualizado às 16:39 Facebook

O episódio deste domingo à noite do programa "Pesadelo na Cozinha", transmitido pela TVI, é no Seixal. Uma forte discussão entre o proprietário e o chef jugoslavo vai fazer estalar o verniz. "Fui enganado!", acusa Ljubomir.

A edição deste domingo de "Pesadelo na Cozinha", o programa que desde a sua estreia lidera as audiências de domingo à noite, promete ser um dos mais agitados desta série. Depois do Porto, a produção rumou a Sul, ao Seixal, para ajudar os proprietários do restaurante "O Beco".

No início tudo parece pacífico. A equipa de Rui, proprietário de "O Beco", é composta apenas por mulheres. Elas parecem aprovar as recomendações e intervenções do apresentador do programa. O pior é o patrão.

No vídeo promocional do programa, Ljubomir irrita-se com a equipa do restaurante. "Não me sentava para comer nem que me pagassem o almoço", frisa o chef. "Fui engando (...) Estão a gozar com a minha cara", acrescenta.

O proprietário do estabelecimento no Seixal acusa também o chef de não o ajudar. "Não me venha dizer mais nada se não salta-me a tampa. (...) Quero ajuda de uma pessoa que venha para ajudar, não é para me lixar", defende o dono de "O Beco" no vídeo promocional divulgado pela TVI.

"Pesadelo na Cozinha" estreou-se na TVI a 12 de março. Os oito programas já exibidos registam uma audiência média de um milhão e meio de espetadores, correspondentes a 32% de quota de mercado. O recorde de audiência foi batido na semana passada, no restaurante Dona Porto, junto aos Clérigos, com mais de 1,6 milhões de portugueses agarrados ao ecrã.