"Projeto Moda" adiado mas Ruben Rua mantém vivo o sonho

Agendado inicialmente para este mês, o novo projeto televisivo de Ruben Rua, "Projeto Moda", foi adiado face às baixas audiências de "Let's Dance", o sucesso de "Pesadelo na Cozinha" e a chegada de "Masterchef Celebridades". O apresentador espera agora por novos desafios.

Ruben Rua terá de aguardar um pouco mais para abraçar novos desafios televisivos. O ex-manequim era esperado para dar a cara pelo programa "Projeto Moda", ao lado da modelo e atriz Ana Sofia Martins, mas na sequência dos baixos resultados de "Let's Dance", o sucesso nas audiências de "Pesadelo na Cozinha" e a chegada de "Masterchef Celebridades", Ruben Rua confirma que o programa de moda não está nos planos imediatos da estação de Queluz de Baixo.

"O programa não vai avançar para já, embora não queira dizer que avance um dia mais tarde", começou por explicar ao JN. " Houve um conjunto de fatores que fizeram repensar o formato, como o 'Let's Dance', que correu menos bem, e com o sucesso de outros formatos televisivos", explicou.

Perante a mudança da estratégia da TVI, Rua mantém-se sereno. "Estou bastante tranquilo. Acredito vivamente que vá surgir outro formato que não o 'Somos Portugal'. Enquanto apresentador, tenho sonhos altos e espero um dia chegar a outro formato televisivo. Ainda não foi com o 'Projeto Moda', mas há outra coisa guardada para mim", assegurou.

Uma vez por mês, o apresentador da TVI mantém um lugar cativo no programa "Somos Portugal". "Tem sido uma escola muito boa. É um formato que me permite não só trabalhar, mas evoluir enquanto apresentador". "Tenho orgulho em fazer parte do 'Somos Portugal'", acrescentou.

Para além da sua colaboração com a estação da TVI, Ruben Rua continua ligado ao mundo da moda enquanto "booker" de uma agência de modelos.

Recorde-se que, no passado dia 24 de fevereiro, face às baixas audiências da TVI Reality e do "Extra", exibido de segunda a sexta-feira na TVI generalista, a estação de Queluz de Baixo decidiu suprimir a componente "reality" de "Let's Dance - Vamos Dançar", mantendo apenas as galas de sábado, e antecipar o regresso de "Love On Top" para uma quarta edição.

A mudança na estratégia da TVI permitiu duplicar as audiências do canal temático que emite os "reality shows" da estação 24 horas por dia, a TVI Reality, passando de uma média diária de 0,3% de share para 0,6%.

O substituto da competição de dança já foi, entretanto, revelado. O horário nobre de sábado será ocupado, a partir do dia 20 de maio, com a primeira edição portuguesa de "Masterchef Celebridades"

Exibido desde o dia 12 de março deste ano, "Pesadelo na Cozinha" tem conquistado a liderança das audiências domingo após domingo. Em nove emissões já exibidas, o programa da TVI conduzido pelo chef Ljubomir Stanisic reúne em média 1 milhão e 446 mil espetadores e 32,3% de quota de mercado.

"Projeto Moda" foi anunciado pela estação de Queluz de Baixo com o seu novo programa na área dos "talent shows". O formato reúne dez jovens aspirantes a modelo que são colocados à prova para conquistar um lugar na indústria da moda.