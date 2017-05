Jornal britânico indemniza atriz por escuta de chamadas

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 12:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Proprietários do "Daily Mirror" foram acusados de colocar escutas no telefone de Liz Hurley. Esta atriz não é a única celebridade a ser espiada por órgãos de comunicação em Inglaterra.

O grupo britânico "Mirror" (MGN) ,que inclui os jornais "Daily Mirror", "Sunday Mirror" e "Sunday People", vai indemnizar Liz Hurley por escuta ilegal de chamadas. A atriz andava a ser espiada através do seu telefone e avançou com a acusação após a publicação de 58 artigos, entre 1998 e 2007, nos três jornais do grupo. Apesar de ainda não ser conhecido um valor, estima-se que a indemnização seja de 300 mil euros.

Os advogados do grupo "Mirror" já admitiram que o ato de espionagem foi inaceitável e pedem desculpa à atriz, que afirmou que irá doar o valor para ajudar outras vitimas de ataques da imprensa.

Esta não é a primeira vez que uma celebridade é alvo de espionagem telefónica por meios de comunicação do Reino Unido. Patsy Kensit, Hugh Grant, Jude Law e J.K. Rowling também tiveram as usas conversas a ser escutadas por jornais ingleses.