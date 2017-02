Quem é a favorita dos fãs para protagonizar "Doctor Who"?

Carolina Morais Hoje às 11:22, atualizado às 14:38 Facebook

A atriz Tilda Swinton lidera as apostas dos fãs sobre quem irá substituir Peter Capaldi na série da BBC "Doctor Who". Em cima da mesa também estão nomes como Kris Marshall ou Olivia Colman.

Com a notícia de que Peter Capaldi irá abandonar a série da BBC "Doctor Who" no final da 10.ª temporada, os fãs deram início a uma onda de apostas sobre quem irá substituí-lo. Na famosa plataforma britânica Ladbrokes, já há um nome em clara vantagem: Tilda Swinton.

Esta é a atriz que deu vida a uma feiticeira, no filme "Doutor Estranho", a um vampiro, em "Só os Amantes Sobrevivem", e a uma estrela "pop", em "A Bigger Splash". Também ofereceu interpretações em êxitos de bilheteira como "As Crónicas da Nárnia" ou "O Estranho Caso de Benjamin Button".

Atrás de Tilda Swinton, no site de apostas, surgem nomes como Kris Marshall ("O Amor Acontece"), Olivia Colman ("O Gerente da Noite"), Ben Whishaw ("O Perfume"), Maxine Peake ("A Teoria de Tudo"), entre outros atores britânicos.

A 10.ª temporada de "Doctor Who", ainda com Peter Capaldi no principal papel, estreia-se a 15 de abril no canal BBC One. A 11.ª temporada, já com o novo protagonista, só é esperada para 2018.