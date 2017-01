Rádio do Texas bane músicas de Madonna

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:25, atualizado às 13:26 Facebook

As declarações da Rainha do Pop na Marcha das Mulheres estão na base da decisão da HITS 105.

As declarações de Madonna na passada sexta-feira, 20, durante a Marcha das Mulheres em Washington, como protesto contra a tomada de posse de Donald Trump como presidente dos EUA, deu que falar no próprio dia e obrigaram a interrupções repentinas das transmissões televisivas devido à agressividade com que a cantora discursou. Agora, essas mesmas declarações estão na base da decisão da rádio do Texas HITS 105 em banir, por tempo "indefinido", as músicas da intérprete da estação.

"Banir todas as músicas de Madonna na HITS 105 não é uma questão política mas sim um ato de patriotismo. Iríamos sentir-nos mal se tocássemos as suas canções, e lhe pagássemos "royalties", depois de ela expressar sentimentos anti americanos", explicou Terry Thomas, responsável pela estação de rádio. "Se todas as estações tomassem o nosso exemplo, isso iria enviar-lhe uma forte mensagem económica", acrescentou.

Uma das frases de Madonna que mais repercussão teve foi quando disse que pensou "fazer explodir a Casa Branca". "Sim, estou chateada. Sim, estou furiosa. Sim, pensei muito em fazer explodir a Casa Branca, mas sei que isso não ia mudar nada", sublinhou.

Já esta semana, a norte-americana viu-se obrigada a esclarecer que utilizou essa expressão em "sentido metafórico". Não sou uma pessoa violenta, não promovo a violência e é importante que as pessoas ouçam e entendam o meu discurso na íntegra e não apenas uma frase tirada de forma absurda do seu contexto. Iniciei o meu discurso dizendo que gostaria de começar a revolução do amor. Depois, encorajei mulheres e pessoas marginalizadas a não caírem em desespero e a unirem-se para uma mudança positiva no mundo. Usei uma metáfora e apresentei uma perspetiva de esperança e outra repleta de raiva, algo que senti. Mas sei que a raiva não resolve nada e a única forma de mudar as coisas para melhor é com amor", escreveu nas redes sociais. "Sinto-me honrada de ter feito parte de um grupo que cantou 'nós escolhemos o amor"', concluiu a cantora.