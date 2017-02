Revista "Cristina" continua em papel e em versão "app"

Nuno Cardoso Hoje às 00:16 Facebook

Cristina Ferreira revelou esta terça-feira que a revista "Cristina" continuará em formato impresso e numa versão "app", uma semana depois de ter terminado a parceria com o grupo Masemba.

Precisamente uma semana depois de o grupo Masemba ter anunciado que iria deixar de editar a revista "Cristina" a partir da edição que saiu esta segunda-feira, colocando o fim a uma parceria de dois anos, Cristina Ferreira revela que a publicação mensal continuará em formato impresso, editada por si mesma, e com uma novidade: uma "app" onde pode ser lida em português e inglês.

A informação foi dada pela apresentadora da TVI ao final da tarde desta terça-feira, num encontro com a imprensa no Pestana CR7 Lisboa. "Eu espero que neste país não se peça o fracasso dos outros, mas que se peça, cada vez mais, que se consiga fazer. [...] Qualquer projeto que tenho, no dia em que tiver de acabar, acaba. E hoje podia estar aqui a dizer-vos 'Meus amigos, acabou. Não vai existir mais. Foram dois anos de crescimento. Foram dois anos em que fui muito feliz'. Sou apresentadora de televisão. Este foi o meu projeto. Como um dia posso fechar o blogue, como um dia acaba o "Você na TV". Como acabou "A Tua Cara Não Me É Estranha" e depois voltou. Não importa. Tudo pode acabar e não é isso que me vai tornar menos feliz", frisou Cristina Ferreira.

A diretora de conteúdos não-informativos da TVI continuou, mencionando de novo a frase "E se isto acabar, o que vier será melhor", que termina o seu livro "Sentir". "E é tão melhor que a revista "Cristina", para além de poder ser lida em papel, vai passar também a ser ler lida mundialmente em inglês e em português através de uma aplicação que será lançada no dia em que [a revista] voltar a estar nas bancas. Por isso, a "Cristina" deixa de ser apenas só minha para passar a ser do mundo", rematou a apresentadora, não havendo espaço para perguntas dos jornalistas.

Há uma semana, a Masemba anunciava que "ambas as partes decidiram, de mútuo acordo, terminar a parceria, com efeitos a partir de março deste ano", adiantando que a revista "Cristina" "foi o projeto editorial com maior sucesso em Portugal nos últimos dois anos, tendo sido seguramente o título mais impactante lançado na última década", e que a publicação, apesar da descida na circulação, foi "um título rentável desde o primeiro número.

Ao longo destes dois anos, a revista de Cristina Ferreira colocou na sua capa figuras como Marcelo Rebelo de Sousa, Ricardo Araújo Pereira, Rita Pereira, Joana Amaral Dias, Simone de Oliveira, Ricardo Quaresma ou Pedro Santana Lopes, entre outras.