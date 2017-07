Ricardo Pereira apresenta novo programa musical na Globo Portugal

Alexandre Oliveira Vaz Ontem às 19:25 Facebook

Conduzido por Ricardo Pereira, o formato vai mostrar o melhor da música brasileira e portuguesa através de entrevistas, videoclipes e fotografias.

Estreia no próximo domingo, dia 23 de julho, "Sintonize", o novo formato da Globo Portugal que trará de volta o ator português Ricardo Pereira à condução de programas no canal, depois de apresentar, em 2013, "Dança da Galera", um rubrica integrada no "Domingão do Faustão", um dos programas com mais longevidade da emissora brasileira.

Segundo o apresentador, o formato vai mostrar aos portugueses um programa "completamente virado para a música", com "o melhor que se faz nestes dois países que são totalmente irmãos". Ricardo Pereira vai receber em estúdio grandes nomes da música brasileira como Luan Santana e Thiaguinho e contemplará a música portuguesa, através do trabalho de artistas como Paulo Gonzo, D.A.M.A. e Capicua.

Em declarações ao JN, Ricardo Pereira mostra-se "muito feliz" pela oportunidade de regressar à apresentação pela mão da TV Globo, uma "prova de confiança" que o deixa muito satisfeito, sobretudo pela temática do programa. "Quem me conhece sabe que passo o tempo todo a ouvir música", revelou.

"É um programa vivo, com vídeos, muita luz, com muita energia e grandes conversa" e "pensado para um público muito diverso". É por que isso abrange vários estilos de música desde rock ao pop, passando pelo hip hop, samba ou sertanejo.

Atualmente a gravar a novela da TV Globo "Novo Mundo", no Brasil, Ricardo Pereira é um dos rostos portugueses mais assíduos na ficção brasileira, tendo já participado em várias produções como "Como uma Onda" (2004), "Prova de Amor" (2005), "Pé na Jaca" (2006), "Negócio da China" (2008), "Toma Lá, Dá Cá" (2009), "Aquele Beijo" (2011), "Joia Rara" (2013), "A Regra do Jogo" (2015) ou "Liberdade, Liberdade" (2016). Paralelamente à representação, Ricardo Pereira co-apresenta o programa semanal "E-Especial", na SIC, ao lado de Sofia Cerveira.