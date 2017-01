Ricardo Pereira de volta ao Brasil para gravar novela

Nuno Cardoso Hoje às 16:45 Facebook

Ricardo Pereira está de volta ao Brasil para gravar "Mundo Novo", a próxima novela da Globo onde fará par romântico com Maria João Bastos.

Ricardo Pereira está de regresso ao Brasil, na companhia da mulher, Francisca Pinto Ribeiro, e dos dois filhos, onde está a gravar uma nova novela para a Globo. "Mundo Novo" tem estreia marcada para o mês de março no país-irmão, na faixa horária das 18.00, e retrata o Brasil no início do século XIX.

Na trama em questão, que terá Isabelle Drummond e Chay Suede como protagonistas, o ator de 37 anos fará par romântico com Maria João Bastos. A atriz de 41 anos volta, assim, a participar numa ficção brasileira depois da novela "Boogie Oogie", exibida entre 2014 e 2015.

Já Ricardo Pereira tem dividido a sua carreira entre Portugal e o Brasil. No ano passado, participou na novela de época "Liberdade, Liberdade", que a SIC também transmitiu. O ator foi ainda um dos convidados da estreia de "Agarra a Música", o novo concurso musical apresentado por Cláudia Vieira e João Paulo Rodrigues, e que se estreou este domingo na estação de Carnaxide.