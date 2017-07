RTP garante uma Eurovisão "muito mais barata"

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:44 Facebook

Lisboa vai acolher o Festival Eurovisão da Canção 2018 nos dias 8, 10 e 12 de maio. "Uma Eurovisão com personalidade, caráter, criativa, interessante e económica como poucas têm sido", prometeu Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, na conferência de apresentação do evento.

A data e o local estão marcados. Lisboa irá acolher as duas semifinais e a final do evento europeu que tem mais de 200 milhões de espetadores em todo o mundo. O Parque das Nações é o local escolhido para receber as várias fases da competição musical.

O orçamento será apresentado até ao final deste ano. Apesar de ainda não haver números concretos, já está estipulada a origem do financiamento. "A cidade de Lisboa cobre o grosso dos custos com a logística, à RTP cabe organizar o evento", disse Gonçalo Reis, na terça-feira.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, clarificou que o montante investido provém da taxa turística. "Não usaremos recursos dos contribuintes", assegurou.

Também a Eurovisão e o Turismo de Portugal financiam o evento.

Estima-se que os custos associados às edições anteriores rondem os 30 milhões de euros. "Nada disso, vai ser muito mais barato do que os anos anteriores", garantiu o presidente da RTP, embora sem avançar uma estimativa do valor.

"A Eurovisão vai ser um grande esforço para a RTP mas não pode colocar pressão na própria programação nem dos trabalhadores. Para eles esta será também uma grande oportunidade", atestou Gonçalo Reis.

Foi Filomena Cautela que teve a tarefa de fazer as honras na conferência de apresentação do Festival Eurovisão da Canção 2018. Num tom descontraído e com poucas formalidades, a apresentadora do programa da RTP1 "5 para a meia-noite" suavizou o encontro com algumas piadas que lhe são características.

Quando questionada sobre se recaía sobre si a escolha para apresentar o evento, remeteu a responsabilidade à direção da RTP. "Não sei, está ali o diretor, perguntem-lhe a ele".

"Neste momento é altura de pensar noutras coisas. 'Step by step' [em português, 'passo a passo']", contrapôs Gonçalo Reis sem, no entanto, negar que é possível que já estejam nomes em cima da mesa a serem discutidos pela Direção de Programas, presidida por Daniel Deusdado.

O presidente garantiu ainda que a estação pública de TV não está preocupada com a dimensão do evento, antes sim entusiasmada. "As exigências técnicas estão acima dos nossos padrões habituais", constatou. Espera-se que o Festival Eurovisão da Canção origine receitas provenientes do turismo no valor de 25 milhões de euros.

Já em março, o Festival da Canção acontecerá naquela que é conhecida como o berço da nação. "Fizemos uma análise técnica em Braga, Gondomar, Lisboa, Guimarães e Santa Maria da Feira. Fomos a todo o lado", explicou Gonçalo Reis. "Esta foi uma escolha empresarial da RTP validada pela Eurovisão", justificou.