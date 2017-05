Rui Moreira vai estar esta noite no "Jornal 2"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara Municipal do Porto vai ser entrevistado por João Fernando Ramos no bloco de informação do horário nobre da RTP2.

Hoje, Rui Moreira vai marcar presença no "Jornal 2", transmitido pela RTP2. O presidente da Câmara Municipal do Porto e candidato independente nas próximas autárquicas vai ser entrevistado por João Fernando Ramos. É uma conversa para acompanhar a partir das 21h30.

A entrevista acontece numa altura em que se fala dos candidatos às eleições autárquicas deste ano. Rui Moreira prescindiu do apoio eleitoral do Partido Socialista na corrida eleitoral à Câmara do Porto. As eleições terão lugar dia 1 de outubro.

Rui Moreira foi eleito presidente da Câmara do Porto em 2013.