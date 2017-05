Saiba o que levou Carolina Torres a participar em "Espelho d'Água"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 18:03 Facebook

A ex-concorrente de programa da TVI "A Tua Cara Não Me É Estranha" aceitou regressar à SIC, canal que a popularizou junto do público, para integrar o seu primeiro desafio profissional na área da representação. A mãe foi um fator importante nesta decisão.

A apresentadora, cantora e agora atriz Carolina Torres confidenciou ao JN que uma das principais razões que conduziu à sua participação na novela "Espelho d'Água" foi o facto de a mãe ser uma "grande fã" deste género de ficção. "Quando me desafiaram para este projeto disse logo que sim, porque a minha mãe adora novelas. É a cena dela", revelou.

Na trama escrita por Gonçalo Pereira, Carolina Torres interpreta Inês, uma jovem artista gráfica e ilustradora de Ponta Delgada que luta para vingar na profissão que ama. "A Inês é muito parecida comigo. É irreverente e muito protetora das pessoas de quem gosta. Também sou muito assim, embora a Inês tenha uma certa tendência para se irritar facilmente. Nesse aspeto já nos distanciamos", explicou.

A viver pela primeira vez um papel de grande destaque numa novela de horário nobre, Carolina Torres não escondeu o "medo de falhar". "Não tenho tido problemas com o facto de decorar textos ou ter a presença das câmaras, mas tenho medo de falhar. O lado bom é que os atores mais experientes são muito compreensíveis e acabo por sentir um ambiente mais familiar. Estamos todos no mesmo barco e queremos todos que as pessoas se emocionem e riam com esta novela".

A ex-apresentadora do "Curto-Circuito", da SIC Radical, realçou, ainda, a evolução que as novela portuguesas têm sofrido ao longo dos últimos anos. "As primeiras novelas feitas em Portugal eram um pouco mais fracas e é muito bom ver que, atualmente, fazemos novelas com a mesma qualidade que a Globo, por exemplo", rematou.

Recorde-se que Carolina Torres tornou-se conhecida quando participou na terceira edição do programa de caça-talentos "Ídolos", emitida pelo canal de Carnaxide em 2009.