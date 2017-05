Salvador em segundo nas apostas, mas em primeiro nas sondagens

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:01, atualizado às 14:04 Facebook

Salvador Sobral é o favorito a ganhar o certame deste ano. O representante de Portugal está à frente com 19% dos votos numa sondagem do site da Eurovision World. Itália ocupa a segunda posição com 14% dos votos.

A voz de "Amar pelos dois" está em primeiro numa sondagem no site Eurovision World. Salvador Sobral reúne 19% dos votos, percentagem correspondente a 13 mil votantes, confirmando assim ser um dos favoritos à vitória da Eurovisão, cuja final se realiza no sábado à noite em Kiev, na Ucrânia.

Francesco Gabbani, o representante da Itália e outro forte candidato à vitória, ocupa a segunda posição com 14% da votação, correspondente a cerca de 10 mil votos. No total votaram 72 mil pessoas.

Já no que toca às apostas, o intérprete italiano de "Occidentali's Karma" é líder. Portugal, no entanto, mantém-se na segunda posição para vencer o concurso musical.

Salvador Sobral é já um fenómeno por toda a Europa. A canção "Amar pelos dois" é um dos assuntos mais falados do momento e tem batido recordes em visualizações nas redes sociais.

Esta quinta-feira acontece a segunda semifinal, onde serão apuradas mais 10 canções para a final. Portugal atua na primeira parte.