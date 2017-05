Salvador Sobral já atuou na final da Eurovisão

Ana Filipe Silveira Hoje às 21:06, atualizado às 21:20 Facebook

Uma atuação como se esperava: serena e emocionante. Salvador Sobral já atuou na final do Festival Eurovisão da Canção, que decorre em Kiev, na Ucrânia. Agora, é esperar o resultado das votações.

Salvador Sobral já passou a sua prova de fogo. O representante de Portugal na Eurovisão já atuou na final do certame organizado pela União Europeia de Radiofusão, que decorre neste momento em Kiev, na Ucrânia. Agora, é esperar que os restantes concorrentes subam ao palco para que as votações se realizem e seja anunciado o vencedor da edição deste ano do concurso musical.

Tal como aconteceu na semifinal da passada terça-feira, "Amar a dois" distanciou-se da maioria dos temas festivaleiros levados ao certame. Salvador Sobral voltou a encantar com a melodia composta pela irmã, Luísa Sobral, e pela simplicidade da sua interpretação.

Os espectadores presentes no Centro Internacional de Exibições da cidade ucraniana - que os comentadores da RTP1 José Carlos Malato e Nuno Galopim, da delegação nacional em Kiev, dizem ter lotação esgotada -, responderam com silêncio e acenar de bandeiras enquanto o jovem cantou. E voltaram a acender-se as luzes dos telemóveis para o acompanhar. Uma atuação serena e emocionante, que terminou com a maior ovação até agora ouvida.

Salvador Sobral foi um dos três intérpretes, entre a totalidade dos 26 a concurso, a apresentar a música a concurso integralmente na língua materna. As outras duas, Bielorrússia e Hungria, também atuaram na primeira parte desta final.

Recorde-se que tal como já aconteceu na semifinal de terça-feira, só os portugueses residentes no estrangeiro podem votar em "Amar pelos dois" através de televoto, que vale 50%, sendo a outra metade da responsabilidade de um júri de especialistas.

No Twitter, a hashtag #Eurovision alcançou já o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados na rede social.