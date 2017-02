Sarah Paulson bate recorde nos principais prémios de televisão

Luís Alves Vicente Hoje às 13:19 Facebook

Graças ao seu papel na série "American Crime Story: O Caso de O. J. Simpson", Sarah Paulson bateu recordes com os prémios das principais cerimónias que recompensam a melhor ficção feita no pequeno ecrã.

Sarah Paulson é a atriz de televisão mais premiada em relação às produções do ano passado. O papel de Marcia Clark em "American Crime Story: O Caso de O. J. Simpson" valeu um total de oito galardões à norte-americana de 42 anos, incluindo um Emmy e um Globo de Ouro, este último atribuído já em janeiro deste ano.

Também em janeiro, Paulson foi distinguida com o prémio de Melhor Atriz em Televisão, atribuído pelo sindicato dos atores (Screen Actors Guild Awards). Às três distinções mais mediáticas juntam-se os galardões dos Critics Choice Televison Awards e dos Television Critics Association Awards para o papel em questão.

"O Caso de O. J. Simpson" conta a história de vida do ex-jogador de futebol americano, que chegou a ser considerado um ídolo nos EUA. A série aborda o seu julgamento, acusado de ter assassinado a ex-companheira e outro homem, tendo sido declarado inocente.

O palmarés de ouro de Paulson termina com os prémios das associações Online Film & Television, Gold Derby e Satellite, para a mesma categoria dos já mencionados. A atriz norte-americana viu ainda o seu nome ser espelhado várias vezes pela sua prestação em "American Horror Story: Hotel", com nomeações para os Emmy e os Critics Choice Television Awards.

Quanto a "American Crime Story: O Caso de O. J. Simpson", também esteve no lote das melhores produções do ano para a crítica, tendo vencido o Globo de Ouro para Melhor Minissérie. Além de Sarah Paulson, John Travolta, Cuba Gooding Jr, e David Schwimmer também fazem parte do elenco.