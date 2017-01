"Saturday Night Live" dedica episódio a Donald Trump

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Alec Baldwin volta a vestir a pele do no presidente dos Estados Unidos num episódio totalmente dedicado a Donald Trump. Kristen Stewart é outra das convidadas.

No próximo dia 11 de fevereiro, o formato emitido pelo canal norte-americano NBC troca o tema que tradicionalmente dedica ao dia dos namorados para centrar um episódio inteiro no presidente dos Estados Unidos.

A imitação ficará a cargo do ator Alec Baldwin, um dos colaboradores mais frequentes do programa humorístico e que tem feito várias aparições no formato desde a campanha eleitoral de Donald Trump. A imitação, aliás, motivou várias críticas por parte do líder norte-americano, qualificando o programa como "o pior da NBC".

"Não é engraçado, o elenco é terrível, é sempre um trabalho deliberadamente destinado a prejudicar a minha reputação. Verdadeiramente má televisão!", publicou Trump na sua conta do Twitter.

Com a próxima aparição, Alec Baldwin passa a ser a personalidade com o maior número de participações no "Saturday Night Live", programa criado por Lorne Michaels, lugar que até agora pertencia ao ator e humorista Steve Martin.