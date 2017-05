Segunda temporada de "13 Reasons Why" confirmada

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:56 Facebook

Selena Gomez, a produtora executiva da série "13 Reaons Why", confirmou os rumores da renovação da série.

"13 Reasons Why" é das séries mais faladas do momento e muito se especulava em torno da segunda temporada. A cantora Selena Gomez partilhou um vídeo na sua conta de Instagram em que afirma que "a história deles [dos protagonistas] ainda não acabou" e que a "segunda temporada está a chegar". O vídeo mostra os cenários da primeira época, incluindo o Liceu Liberty e a loja da família Baker, locais centrais de toda a ação.

A série é baseada no livro de Jay Asher e foca-se em temas como o bullying, suicídio e violação. A trama relata a história de Hannah Baker, que antes de se suicidar grava 13 cassetes, nas quais explica as razões que a levaram a pôr termo à vida. Cada cassete é dirigida a uma pessoa e essas 13 pessoas representam as 13 razões para a sua morte.

A primeira temporada estreou-se a 31 de março passado e foi um êxito de audiências. Apesar do sucesso e do facto de abordar temas importantes, "13 Reasons Why" foi também alvo de críticas por parte das autoridades e organizações de saúde. Por isso, a Netflix decidiu intervir e adicionar novos avisos em cada episódio, alertando para o conteúdo que pode ferir suscetibilidades.

A série é protagonizada por Katherine Langford (Hannah Baker) e Dylan Minette (Clay Jensen) e ainda não há novidades em relação ao elenco da segunda temporada.