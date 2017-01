Selena Gomez produz série sobre "bullying" e suicídio

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:16 Facebook

Chama-se "13 Reasons Why" e estreia-se a 31 de março no Netflix.

A atriz e cantora Selena Gomez, de 24 anos, saltou para o lado de lá das câmaras para contar, como produtora executiva, uma história sobre bullying e suicídio da adolescência em "13 Reasons Why", um original da Netflix com estreia agendada para 31 de março.

A trama relata a história de Clay Jensen (Dylan Minnette), que um dia, ao regressar a casa depois das aulas, encontra uma caixa com o seu nome. Dentro dessa caixa estão várias cassetes gravadas por Hannah Baker (Katherine Langford) - colega de escola e a sua paixão escondida -, que se suicidou duas semanas antes. Nos testemunhos que gravou nas cassetes, Hannah explica as treze razões pelas quais decidiu terminar com a sua vida.

O objetivo da narrativa é mostrar como o dia a dia na adolescência pode ser doloroso.

A série, com o título em português de Por Treze Razões, é baseada no "bestseller" de Jay Asher e num dos realizadores é Tom McCarthy, o mesmo de "O Caso Spotlight", vencedor do Óscar de Melhor Filme em 2016. McCarthy dirige os dois primeiros episódios, que terão participações de Kate Walsh, Brian d"Arcy James e Mark Pellegrino.